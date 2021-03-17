Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.



«Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты», — цитирует агентство фрагмент отчета.



Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из столицы Ирана. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.