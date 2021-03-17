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Резников рассказал, как двойное гражданство в Украине коснется жителей ОРДЛО с российскими паспортами

17 марта 2021, 19:40

Резников рассказал, как двойное гражданство в Украине коснется жителей ОРДЛО с российскими паспортами

В Украине обсуждают возможность двойного гражданства, но по гражданству России как государства-агрессора будут ограничения. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».

Он отметил, что люди, проживающие на временно оккупированных территориях, которые были вынуждены получить российские паспорта, являются заложниками ситуации, потому со стороны государства Украина им ничего не грозит.

«Что касается граждан Украины, которые сегодня принудительно получают паспорта Российской Федерации в оккупированном Крыму, Севастополе, либо в оккупированной части Донецкой или Луганской областей. Это способ их выживания: их там заставляют, побуждают это делать. И люди вынуждены получать эти паспорта. Я считаю, что им ничего не должно угрожать. После деоккупации будет соответствующе прописана процедура. И мы ее пропишем сейчас заранее», – сказал Резников.

Он уточнил, что рамочный закон «О государственной политике переходного периода» будет включать ответы на многие вопросы, включая переходную юстицию или что делать с этими паспортами.

«Для людей будет простая процедура декларирования. И если они отказываются от этой ненужной бумажки, если признают себя гражданами Украины, хотят жить в Украине – вопросов нет», – пояснил вице-премьер.

Что касается двойного гражданства, на данный момент Конституция Украины его не предполагает, отметил Резников. Однако в то же время нет и санкции за наличие второго гражданства, как, например, лишение украинского национального гражданства.

«Сейчас в парламенте уже рассматривается идея возможности двойного гражданства. Это позволит украинцам, которые проживают сегодня во многих странах мира и остаются патриотами Украины, более эффективно помогать государству. Но будет ограничение по второму гражданству государства-агрессора, оккупанта, коим является сегодня Российская Федерация. Она не может входить в перечень государств, допускающих возможность второго гражданства», – подчеркнул глава Минреинтеграции.

Он добавил, что возможно, наличие второго гражданства не позволит работать в правоохранительных органах, в государственном секторе, где есть допуск к гостайне.

«Это тоже определенные ограничения. Скорее всего, эти особые направления будут предполагать наличие только одного гражданства, а именно – украинского», – заключил Резников.

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Алексей Резников

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