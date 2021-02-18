В России утверждают, что более 600 тысяч жителей Донбасса получили их паспорта

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что 639 тысяч жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В январе 2021 года утверждалось, что российские паспорта получили порядка 400 тысяч жителей Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.