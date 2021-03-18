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В Киеве вводится жесткий карантин

18 марта 2021, 11:58

В Киеве вводится жесткий карантин

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении строго карантина в Киеве с полуночи 20 марта. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Жесткий локдаун продлится три недели до 9 апреля включительно.

Что будет запрещено:
·       работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
·       работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек,
·       зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
·       проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека)
·       проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
·       присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается также и сегодняшнего футбольного матча «Шахтер» - «Рома», который состоится в Киеве).

За прошедшие сутки в столице выявили 1092 заболевших COVID-19, скончались 30 человек, выздоровели 666. С начала пандемии зафиксировано 149 923 случаев ковида, из которых 100 546 человек выздоровели, 2991 — умер.

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