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СБУ: В Днепре задержан агент «МГБ ДНР»

18 марта 2021, 14:28

СБУ: В Днепре задержан агент «МГБ ДНР»

Источник: СБУ Источник: СБУ

В Днепре задержан агент «МГБ» группировки «ДНР», который собирал разведданные об украинских воинских подразделениях на территории региона. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной территории Донетчины был завербован главами боевиков. и направлен в Днепропетровскую область для сбора развединформации. Кураторов, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений ВСУ. Собранные данные агент передавал по закрытым каналам связи.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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