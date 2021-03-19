Производители или владельцы регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 освобождены от ответственности за любые последствия после прививки. Такое решение приняла Верховная Рада, чтобы получить вакцину в пределах COVAX. За соответствующий законопроект №5247 полосовали 238 народных депутатов по сокращенной процедуре.



Законопроект инициировал Кабинет министров. В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение было необходимо, чтобы Украина получила вакцины против коронавируса по механизму COVAX.



Препараты, которые передадут в рамках этих договоренностей, уже получили предварительное одобрение для применения в ряде стран. Но риски все равно остаются, поэтому участники механизма COVAX согласились, что освобождают производителей от ответственности. Правительство делает скидку на то, что препараты разрабатываются во время пандемии.



Всего в рамках сотрудничества с COVAX Минздрав Украины ожидает бесплатно получить 16 миллионов доз вакцины против COVID-19. Этим препаратом смогут вакцинироваться 8 миллионов человек.

В феврале министерство здравоохранения Украины зарегистрировало американо-немецкую вакцину против коронавируса Pfizer/BionTech для экстренного использования.



Ожидалось, что первая партия этой вакцины в рамках программы COVAX будет доставлена в Украину в середине февраля, однако этого так и не произошло. В Минздраве заявили, что проблемы возникли у поставщиков. Первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer Украина получит уже в апреле.