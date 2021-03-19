В Украине проведут полный аудит разрешений на недропользование, выданных с 1994 года. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



«Принято решение о том,что в кратчайшее время будет проведен аудит всех без исключения разрешений на пользование недрами, которые выдавались с 1994 года», – сказал Данилов.



Он уточнил, что будет выяснена информация о каждом разрешении – где оно находится физически, на территории какой громады.



«Обо бенефициарах и собственниках всех разрешений будет предоставлена информация гражданам Украины», – добавил Данилов.



Секретарь СНБО отметил, что если будет выявлены нарушения во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения «будут законным способом возвращены народу Украины».



Также СНБО принял решение ввести санкции против 19 компаний, которые занимались эксплуатацией недр, в том числе двух компаний из Гонконга, которые являются акционерами «Донецкоблгаза».