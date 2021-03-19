Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против 19 компаний, которые занимались эксплуатацией недр. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу, 19 марта.



Он отметил, что первым вопросом на заседании рассматривали ситуацию с недропользованием в Украине.



По словам Данилова, при первом, даже приблизительном аудите выяснилось, что украинскими недрами пользуются преимущественно не украинские граждане, а компании, зарегистрированные на Виргинских островах или в других государствах.



Секретарь СНБО сообщил, что в контексте недропользования принято решение по санкциям относительно 19 компаний: «Геоконнект», «Глобалгеоинвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надра Вест Групп», «Бест Ойл Компани», «Надра Простір», «Инфогеотренд», «Эйджин марка», «Экогазальянс», «Эпивал энерджи», «Юнолит Ойл», «Профиннафт», «Бэстгеотек».



По данным из открытых источников, большинство указанных компаний связаны с бизнесменом Павлом Фуксом. Однако сам Фукс эту связь отрицает.



«Относительно этих 19 компаний вводится максимальный вид санкций, которые может применять наша страна и СНБО», – сказал Данилов.



Он уточнил, что две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% АО «Донецкоблгаз», также попали в максимальный пакет санкций.



«Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на ту территорию, где на сегодняшний день крайне тяжелая ситуация, и манипулировали таким образом, что прекратили поставку на часть Донецкой области», – сказал Данилов.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».



Ситуация вызвала резонанс. 7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.



СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсия.



Ситуация с отключением газа в Донецкой области обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Назначена проверка, по итогам которой «Донецкоблгаз» могу вернуть в государственную собственность.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что конечным собственником «Донецкоблгаза» может быть беглый олигарх Сергей Курченко.