В образцах, полученных у 17 больных COVID-19 из Ивано-Франковска и двух из Киева выявлены новые мутации «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины.



Образцы были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.



«Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020, критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека», — сказано в сообщении.



В Институте считают, что именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является причиной выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более сложное протекание коронавирусной болезни у людей.



Отмечается, что данные о регистрации нового штамма зарегистрированы в международной базе GISAID.



На прошлой неделе о результатах исследования ИМБГ проинформировал Совет национальной безопасности и обороны, а также делегацию Всемирной организации здравоохранения.



«Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ по новой волне заболеваемости, которая вызвана новым для Украины штаммом коронавируса и характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями», — подчеркивают в Институте.



В ВОЗ также предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы.

В начале марта в Украине зафиксировали «британский» штамма коронавируса.