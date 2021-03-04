В Украине зафиксирован британский штамм COVID-19

На территории Украины подтверждена циркуляция британского штамма COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на пресс-конференции в четверг.
По его словам, 4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАН Украины выявил два мутированных штамма коронавируса с характеристиками, которые соответствуют британскому варианту.
«Мутацию выявили в образцах, отобранных две недели назад в Ивано-Франковске. Об этом мы уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения», – сказал Ляшко.
Он подчеркнул, что британский штамм вируса быстрее передается от человека к человеку. Потому это стало одной из причин осложнения эпидемической ситуации в западных областях Украины.
Главный санврач отметил, что уровень распространения британского штамма в Европе достаточно разный. Так, в Польше среди всех мутаций британский штамм составил 9%, а в Дании и Португалии – порядка 40-45%.
«Подчеркиваю, что британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцины Pfizer и AstraZeneca», – добавил Ляшко.
Читайте также:Вирус мутирует, клиническая картина изменилась – Степанов о штаммах коронавируса в Украине
Власти Великобритании сообщили о появлении нового, более заразного варианта коронаивруса в декабре. В ВОЗ отмечали, что он может активнее распространяться среди молодого населения, чем более «привычный» вариант вируса.