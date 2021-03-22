Ограничения по перемещению через линию соприкосновения на Донбассе имели значительное негативное влияние на экономическое положение сотен тысяч людей. В связи с этим координатор по гуманитарным вопросам Агентства ООН по делам беженцев Асенефа Лубрани призвала обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи пострадавшим в результате вооруженного конфликта.



Она подчеркнула, что текущие ограничения влияют на возможности гуманитарных организаций помогать людям на неподконтрольных правительству территориях.



«Все вовлеченные стороны должны способствовать транзиту и доставке гуманитарной помощи», — заявила Лубрани.



«Я надеюсь, что все стороны будут придерживаться обязательства избегать политизации гуманитарной поддержки и, согласно нормам Международного гуманитарного права, обеспечат, чтобы вся критически необходимая помощь, которая готова к отправке, смогла добраться до тех, кому она срочно необходима», — добавила она.

Ограничения по передвижению через КПВВ на Донбассе действуют ровно год, с 22 марта 2020 года. По данным Агентства по делам беженцев ООН, это привело к резкому уменьшению пересечений через линию соприкосновения — на 97% в сравнении с периодом до 21 марта 2020 года.



Фактический пропуск людей через линию соприкосновения на Донбассе осуществляется на двух КПВВ из семи — на КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое» (работу последнего боевики разблокируют только дважды в неделю).