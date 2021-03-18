Специальная представительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе «воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности».



Об этом говорится в ее заявлении для СМИ по итогам заседания ТКГ 17 марта.



«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер», — отмечается в сообщении.



Однако, как отметила Грау, с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, «что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта».



Она также почеркнула, что в информационном пространстве в последнее время «участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта». «Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ и ее рабочих групп», — констатировала спецпредставительница.



«Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», — добавила Грау, уточнив, что эти вопросы обсуждались в рабочей подгруппе по безопасности.



Работа подгрупп ТКГ



Спецпредставительница также сообщила, что участники подгруппы рассматривали вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня и разработкой обновленного плана разминирования, подтверждение и реализация которого крайне важны, особенно с приближением весенних посевных работ.



По словам Грау, в обсуждениях политической рабочей подгруппы «в этот раз превалировали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали дискуссии по существу как в рабочей подгруппе, так и в ТКГ».

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В центре внимания гуманитарной рабочей подгруппы, подчеркнула Грау, было устранение препятствий для открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. «Хочу отметить, что необходимо как можно скорее открыть не только эти два, но и все другие КПВВ, чтобы облегчить пересечение линии соприкосновения населением», — указала спецпредставительница. По ее словам, в рабочей подгруппе также обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.



Участники экономической рабочей подгруппы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), рассказала Грау, добавив, что еще состоялась дискуссия по вопросам экологии и обеспечения мобильной связи «Vodafone-Украина» в ОРДЛО.

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