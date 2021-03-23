За минувшие сутки, 22 марта, в Донецкой области выявили 270 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, в течение последних нескольких дней на Донетчине зарегистрировали 30 смертей, вызванных коронавирусом.



География новых летальных случаев по громадам:



— 12 в Мариупольской;

— 6 в Краматорской;

— 5 в Дружковской ;

— по 2 в Покровской и Торецкой;

— по 1 в Хлебодаровской, Ольгинской и Великоновоселковской.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 54 042 заболевших ковидом. Из них 46 130 человек выздоровели, а 1199 умерли. Продолжают болеть 6 713 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли, что стало новым рекордом за все время исследований.