За минувшие сутки, 22 марта, в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли, что стало новым рекордом за все время исследований.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 565 732 заболевших ковидом. Из них 1 268 886 человек выздоровели, а 30 431 умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1122), в Киев (1050), во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.



За день было проведено 88 673.