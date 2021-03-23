Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Больше 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки выявили в Украине. По количеству смертей — рекорд

23 марта 2021, 08:22

Больше 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки выявили в Украине. По количеству смертей — рекорд

За минувшие сутки, 22 марта, в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли, что стало новым рекордом за все время исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 565 732 заболевших ковидом. Из них 1 268 886 человек выздоровели, а 30 431 умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1122), в Киев (1050), во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

За день было проведено 88 673.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
18:49
«ДНР» на день возобновит пропуск через КПВВ под Донецком 22 марта
все новости
11:06
В Краматорске школьников отправили на «дистанционку» и усилили карантин
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
10:04
В Украине ввели обязательную сдачу ПЦР-теста для въезжающих в страну иностранцев
09:54
Обстрелы на Донбассе: Ситуация на линии соприкосновения за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
08:57
Байден отказался от переговоров с Путиным, заявили в МИД России
08:30
Лечебная сеть на пределе: Медики Краматорска призывают ввести местный локдаун
08:22
Больше 11 тысяч заболевших коронавирусом за сутки выявили в Украине. По количеству смертей — рекорд
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
23:00
Госэкоинспекция: Украине грозит дефицит воды к 2050 году
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:45
В Минюсте рассказали, какие льготы предусмотрены для студентов-переселенцев
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
20:11
Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения «тишины» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция