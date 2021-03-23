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Лечебная сеть на пределе: Медики Краматорска призывают ввести местный локдаун

23 марта 2021, 08:30

Лечебная сеть на пределе: Медики Краматорска призывают ввести местный локдаун

В Краматорске врачи призывают ввести дополнительные карантинные ограничения, поскольку стремительно растет число заболевших COVID-19. При этом вирус мутировал, и теперь бороться с его осложнениями стало труднее. Врачи считают, что ситуацию может исправить только местный локдаун, передает «Радио Свобода».

За минувшие выходные в Краматорске заболели 365 человек. В начале месяца столько фиксировали за одну неделю.

В ковидном отделении горбольницы №3 Краматорска заканчиваются места для пациентов. Из-за роста количества больных коронавирусом пришлось освободить кардиологическое отделение. Сегодня в стационаре находятся более 100 человек, большинство подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пульмонолог Виктория Никулина отмечает, что медики могут только лечить симптомы, но далеко не всегда такое лечение помогает.

«Иногда настолько сложное течение этого заболевания, что мы не можем помочь пациенту. И от этого становится тяжело. Это сложно, когда на твоих глазах... ты понимаешь, что делаешь все правильно, как положено – только у каждого своя чувствительность и свое восприятие инфекции и осложнений этой инфекции. Вот здесь это очень тяжело, когда ты прощаешься с человеком», – говорит она.

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На прошлой неделе в Краматорске была ситуация, когда закончились места для ковидных пациентов, и больных начали направлять в инфекционную больницу Константиновки. Однако нагрузка на краматорских медиков не уменьшилась. Часто смены длятся по 12 часов, говорит Виктория Никулина. Но, тем не менее, надо каждый день выходить и буквально вытягивать людей с того света, потому что легких случаев здесь не бывает.

«У всего коллектива, кто работает с такой группой пациентов, есть внутренний стержень. Есть такое слово "надо". Я говорю о внутреннем долге – вот это надо», – отмечает она.

Главврач третьей больницы Владимир Гетманов вспоминает, что зимний локдаун, который вводили в Украине после Рождества, здесь почувствовали через неделю – количество пациентов снизилось. Возможно, пришла пора, считает врач, снова прибегнуть к существенным карантинным ограничениям.

«Более тщательное соблюдение карантинных мероприятий поможет. Люди, к сожалению, относятся безответственно. Мы видим это на рынках, мы видим это в магазинах. По большому счету, видим это везде. На открытиях каких-то мероприятий. Нужно ужесточать соблюдение требований карантина», – подчеркивает Гетманов.

Родственники пациентов больницы тоже считают, что в торговых центрах следует ввести более тщательный контроль за соблюдением санитарных правил и усилить карантинные ограничения в городе.

«Это выдача масок. Чтобы маски действительно менялись, а не стирались. Это какая-то действительная дезинфекция рук. Чтобы не просто средство стояло, а стоял человек и дезинфицировал руки. Чтобы количество людей не превышало. И, допустим, на рынке лучше – там свежий воздух. В супермаркете все закрыто, дышать нечем», – говорит краматорчанка Оксана.

«Наверное, сейчас в условиях того, что происходит в Краматорске, это будет актуально. Но именно сейчас, а не через 2-3 недели, когда как это был предыдущий карантин, когда уже все здесь пошло на спад, а у нас вводят карантин и закрывают людей. Эта превентивная мера должна была, наверное, уже недели две назад введена здесь. Но какие-то ограничения должны быть продуманы, разумны», – делится соображениями житель Краматорска Вадим.

В городском отделе здравоохранения не паникуют, но количество заболевших коронавирусом вызывает беспокойство. Если переоборудовать некоторые отделения для лечения больных ковидом можно, то увеличить количество медсестер и докторов практически невозможно.

«Мы увидели 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, за прошлую неделю у нас было 416 случаев, за предыдущую неделю – 360. То есть мы сейчас видим за выходные – это практически недельный уровень заболеваемости. Я думаю, что действительно нужно ужесточать запреты массовых мероприятий, каким-то образом ограничивать места массового скопления людей, поскольку заболеваемость растет, и действительно лечебная сеть работает на пределе», – говорит начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко.

Сейчас Краматорск, как и все города Донецкой области, входит в «оранжевую» зону. Но у городских властей есть полномочия вводить дополнительные ограничения на местном уровне. Для этого необходимо коллегиальное решение специальной комиссии, дополнительные ограничения могут ввести в ближайшие дни.

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