В марте на Донетчине провели индексацию пенсий, в результате повышение состоялось для более 700 тысяч пенсионеров. Об этом сообщила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге во вторник.



По ее словам, всего на данное время получателей пенсионных выплат в регионе – 806,5 тысяч человек, из которых более 270 тысяч пенсионеров – это внутренне перемещенные лица.



Наталья Рад напомнила, что в марте была проведена индексация пенсий в связи с ростом зарплаты в среднем по Украине на коэффициент 1,11.



«Под перерасчет подпали все без исключения пенсионные дела, а повышение пенсии состоялось по 744,6 тысячам пенсионных дел. Средний размер повышения составил 426 гривен 58 копеек», – сказала начальник областного управления ПФУ.



Он отметила, что в области сейчас уже заканчивается финансирование и выплата пенсии за выплатной период марта-месяца. Пенсии начисляются и выплачиваются в сроки согласно действующего законодательства, финансирование проводится по утвержденным графикам.



В целом в управления Пенсионного фонда с начала 2021 года обратились 95 тысяч жителей области, из них за назначением пенсии – 4,2 тысячи человек, за индивидуальным перерасчетом – 8,7 тысяч человек.