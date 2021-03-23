Когда начался вооруженный конфликт на Востоке Украины Екатерине было 19 лет, она жила в Донецке, профессионально занималась хоккеем и работала на катке. Спорт, который принято называть «не женским» появился в ее жизни не сразу, но на протяжении всей войны, не давал ей «сойти с ума».



Переезд из родного Донецка был сложным решением. Когда Катя приехала в Мариуполь в 2017-м, то никакой ледовой инфраструктуры — катков, клубов, команд — там не было. Но теперь на новой ледовой арене Катя работает детским тренером и с нуля собирает женскую команду.



О жизни молодежи Донецка под обстрелами и новом дыхании для хоккея на Востоке Украины она говорит в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Его цель — рассказать о людях, чьи жизни изменила война.

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