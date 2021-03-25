Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►

Жизнь Левона Азизяна неразрывно связана с двумя крупными конфликтами на постсоветском пространстве. Карабахским — из-за происхождения, донбасским — из-за личного выбора. Его семья родом из Нагорного Карабаха(Арцаха). Сам Левон родился в Ереване, в Украину они переехали во время войны в регионе в начале 90-х, когда в Армении была блокада. Левон вырос в Киеве. Когда война пришла в Украину принял решение поехать жить и работать на Донбасс. Одно наше интервью с ним мы записывали в ноябре 2020-го в городе Степанакерт во время новой вспышки насилия в этом регионе. Второе — в Северодонецке, Луганской области, где он живет уже 4 года.



О том, как на жизнь одного человека повлияли оба конфликта, о нарушении прав человека на Донбассе и в Карабахе Левон рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс».