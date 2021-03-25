Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Парой Римским Франциском. Во время встречи, в том числе, обсуждалась ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.



Частная аудиенция состоялась в Апостольском дворце Ватикана.



Собеседники уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины: «Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта», — сказано в сообщении.



В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Ватиканом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране.