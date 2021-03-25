Бывший президент Виктор Янукович и премьер-министр при его каденции Николай Азаров могут иметь активы на территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Вопросы ставим тут мы» на радио «НВ».



«Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит», — сказал Данилов.



Он добавил, что Кабинет министром и ведомства работают по каждому их них: «Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО) не оказывают влияния, вы очень ошибаетесь».

19 марта СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.