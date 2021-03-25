Кабмин увеличил ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве и их семей на 11%, сообщает Фонд социального страхования Украины.



Проведение перерасчета указанных страховых выплат правительство утвердило на заседании 24 марта.



«Размер ежемесячных страховых выплат будет пересчитан на коэффициент 1,11 с 1 марта 2021 года для 200 000 человек», – говорится в сообщении.



Финансирование таких выплат осуществляется Фондом в следующем месяце за предыдущий, потому повышенные выплаты за март пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также члены их семей получат в апреле.



Отмечается, что средства для проведения указанного перерасчета были предусмотрены в бюджете Фонда.