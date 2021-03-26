Группировка «ДНР» увеличивает размер платы за «лицензии» на производство и оборот алкогольной и табачной продукции, сообщает «правительство ДНР».



Как отмечается, «постановление» об увеличении размера платы за выдачу соответствующих «лицензий» подписал «председатель правительства» Александр Ананченко.



В «ДНР» утверждают, что «такая мера призвана повысить наполняемость доходной части бюджета», а также «обеспечит стабильность и доходность всех сфер жизни общества, она также окажет стимулирующее воздействие на население ДНР в части отказа от вредных привычек».



В «ДНР» отметили, что следствием подорожания «лицензий» будет повышение цен на алкогольную и табачную продукцию.

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