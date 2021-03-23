Проезд в общественном транспорте Донецка может подорожать. Перевозчики жалуются на изношенный транспорт и нехватку водителей. Об этом говорится в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».
Сейчас средняя стоимость проезда внутригородского транспорта в разных городах 10-11 рублей.
Подорожание проезда обсуждалось на совещании с главами «администраций» городов. Там озвучивалась предварительно повышение стоимости на 2 рубля.
По словам руководителя автотранспортного предприятия Петровского района Донецка Сергея Старых, поднятие стоимости проезда на 2 рубля не поднимет доходность маршрутов