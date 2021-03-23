Проезд в общественном транспорте Донецка может подорожать. Перевозчики жалуются на изношенный транспорт и нехватку водителей. Об этом говорится в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».



Сейчас средняя стоимость проезда внутригородского транспорта в разных городах 10-11 рублей.



Подорожание проезда обсуждалось на совещании с главами «администраций» городов. Там озвучивалась предварительно повышение стоимости на 2 рубля.



По словам руководителя автотранспортного предприятия Петровского района Донецка Сергея Старых, поднятие стоимости проезда на 2 рубля не поднимет доходность маршрутов

«19-20 рублей может быть проезд с рентабельностью 15%», — сказал он.



Отмечается, что из-за нехватки средств и маленьких зарплат рассчитываются водители, пришлось отменить маршруты в Коньково, Дмитриевку и Глинку.



Кроме этого, владельцев транспорта обязали оформлять страховку. По их подсчетам для 7-8 автобусов она обойдется в 50 тысяч рублей. Дополнительной финансовой нагрузкой перевозчики называют льготников, которых они перевозят за свои средства.