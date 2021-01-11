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Переходной период в 25 лет после деоккупации Донбасса и Крыма: опубликован драфт законопроекта

11 января 2021, 14:51

Переходной период в 25 лет после деоккупации Донбасса и Крыма: опубликован драфт законопроекта

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода»

Документ занимает почти 100 страниц, еще 120 страниц содержит сравнительная таблица с предложениями правок в другие нормативно-правовые акты.

Законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя. Согласно документу, на их территориях находятся оккупационные администрации Российской Федерации — органы, организации, предприятия и учреждения, которые узурпировали выполнения властных полномочий, предоставление административных услуг и т.д.

Согласно законопроекту, переходной период — это период времени, в течение которого «реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграцию деоккупированных территорий, восстановления на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира».

Переходной период делится на конфликтный (продолжается в данный момент) и постконфликтный периоды.

Указано, что переходной период заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы.

В конце декабря драфт законопроекта был направлен для ознакомления ученым и экспертам. Теперь Минреинтеграции предлагает «любому желающему» направить свои рекомендации до 29 января 2021 года на адрес электронной почты [email protected]

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