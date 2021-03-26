Предпринимателя Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, Печерский райсуд Киева взял под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. Об этом сообщает «Украинформ».



Ранее, 24 марта, СБУ заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет экс-депутата Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко.



Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что опровергает все обвинения в свой адрес и едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.



Следствие установило, что летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.