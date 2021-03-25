В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз в рамках расследования дела о создании частной военной компании (ЧВК) будут предъявлены новые подозрения. Об этом сказал на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, передает «Гордон».



По его словам, сейчас предъявлены шесть подозрений основным фигурантам, включая бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и внештатного агента Национального антикорруционного бюро Евгения Шевченко, которые возглавляли те или иные направления деятельности ЧВК.



«Подозрения еще будут обязательно... Назначен еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения», — сказал Головаш.



По данным СБУ, Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию. Однако, уточнил Головаш, инкриминируют им не это, а создание и обеспечение снаряжением с 2018 года незаконного военизированного формирования на территории Украины.



Следствие установило, что летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков.



В СБУ считают, что Семенченко «был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры». Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований).



«Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей "наемничество", лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко», — сказал Головаш.



Он подчеркнул, что «есть еще много эпизодов противоправной деятельности», которые спецслужба будет документировать.



Шевченко, по данным спецслужбы, «обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов». Его уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 260, а также по ч. 2 ст. 133 (совершение преступления в составе группы) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, проверяется причастность Шевченко к каналу поставки оружия из России в Ирак, Сирию и Афганистан.



Начальник управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий заявил, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.



«Установленные СБУ факты... свидетельствуют об отсутствии у организаторов схемы любого желания укрепить обороноспособность нашего государства. Речь идет исключительно о частных мотивах. Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству», — подчеркнул Невмержицкий.



В частности, по его словам, фигуранты дела закупали клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, по цене в $30 тыс., а перепродавали — по $200 тыс.



В спецслужбе сообщили, что 24 марта во время обысков на тренировочных базах и дома у фигурантов, кроме оружия, были изъяты документы, которые «полностью подтверждают факт деятельности на территории Украины незаконного вооруженного формирования, фактически частной военной компании, и подготовки к совершению преступлений». В качестве доказательств СБУ продемонстрировала стенограммы и записи переговоров между фигурантами.



По словам начальника главка, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения направлены в Печерский районный суд, решения еще не приняты.

Ранее СБУ объявила о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко и «внештатному агенту НАБУ» Евгению Шевченко за создание незаконного вооруженного формирования — так называемой «частной военной компании».