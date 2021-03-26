Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что опровергает все обвинения в свой адрес и едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.



«С удивлением узнал, что… я был объявлен СБУ самым страшным террористом… Я всегда действовал в интересах Украины, я отрицаю все обвинения СБУ», – заявил Семенченко на своей Facebook-странице.



Он отметил, что «с 2014 года смог защитить в судах более сотни репрессированных добровольцев», к которым он теперь причислил и себя.



«Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов (Аскольдов переулок в Киеве – Ред.), чтобы получить подозрение и дать пояснения», – написал Семенченко.



Он добавил, что «информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение, не соответствует действительности».



Семенченко пообещал сообщить о месте и времени судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

Ранее СБУ объявила о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко и «внештатному агенту НАБУ» Евгению Шевченко за создание незаконного вооруженного формирования — так называемой «частной военной компании».



Следствие установило, что летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.