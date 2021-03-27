На момент начала вооруженного конфликта на Востоке Украины Евгений Васили был владельцем бара в центре Донецка. Начать свой бизнес было не легко, но постепенно ситуация начинала налаживаться. Начало войны застало его врасплох, из-за своей проукраинской позиции он вынужден был в спешке покидать город наводненный «зелеными человечками», когда туда уже зашла колонна под началом Игоря Гиркина-Стрелкова из Славянска.



Из бара они с женой вывезли все что могли и обосновались в Киеве, но локдаун и высокая арендная плата вынудили снова паковать вещи — искать более дешевое помещение. На новом месте бар проработал около двух недель. Что произошло дальше, Евгений рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Это серия роликов о людях, чьи жизни кардинально изменила война.