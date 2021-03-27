Международные эксперты озвучивают разные цифры ущерба от оккупации части Донбасса, они колеблются от 21 до 120 миллиардов долларов. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».



Он отметил, что цифра в 21 миллирад долларов подсчитана Венским институтом международной экономики. Такая сумма, по мнению экспертов, потребуется Украине на восстановление разрушенной экономики в связи только с оккупацией части Донецкой и Луганской областей, не считая Крыма. Но есть и другие оценки.



«Есть еще мнение эксперта Atlantic Council Андерса Ослунда, вот он считает, что мы утратили порядка 100-120 миллиардов долларов за счет разрушений, которые там произошли. Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Один только ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных веществ сейчас даже сложно посчитать», – сказал Резников.



Вице-премьер напомнил, что 25 лет назад закончилась война в Хорватии, а там до сих пор разминируют территорию, и осталось неразминированнных еще порядка 500 кв. км. На одно только разминирование в Хорватии, по словам Резникова, было потрачено 800 и 900 миллионов евро двумя траншами за весь период.



«Сегодня, по мнению специалистов, плотность наличия мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира. Соответственно, можно взять простую математику и посчитать, что один день войны дает 5-6 дней разминирования. То есть если война длится 7 лет, то нам разминировать лет 25, а то и 30 точно, если исходить из хорватской матрицы», – привел расчеты чиновник.



По его мнению, Украина сама не справится с этим вызовом, и всему европейскому сообществу придется помогать.



«Потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И чем больше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой "Северного потока-2", тем дороже им обойдется помогать нам из этого всего выходить», – подчеркнул Алексей Резников.

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