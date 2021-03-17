Резников предложил провести разминирование и открыть КПВВ накануне Пасхи

Первый вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников предложил провести гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ в Луганской области накануне Пасхи. Об этом он заявил во время заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.



Резников предложил начать разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты водо-, газо- и электроснабжения, на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ, а также разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое».



В украинской делегации в ТКГ отметили, что ждут соответствующих решений российской делегации.



Согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ Посла Х.Чевика механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время Парижского саммита, готов.