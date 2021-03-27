После деоккупации части Донбасса и Крыма и возвращения их под контроль Украины российские граждане, которые попали туда незаконно, должны будут выехать. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».



Он подчеркнул, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, «являются заложниками ситуации, заложниками оккупантов». Поэтому после возвращения территорий под контроль украинской власти жителям, которые не нарушали законодательство Украины, ничего не угрожает.



«Им точно не нужно бояться. Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем – в свободной Украине, в демократической, либеральной, – в отличие от того ужаса, который происходит, в котором они сегодня находятся. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, высказывать свое мнение... Никакого комендантского часа, никаких подвалов – в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно», – уверяет Резников.



В то же время, по его словам, граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории, минуя официальную украинскую границу – должны будут покинуть Украину.



Он привел пример завоза в Крым 500 тысяч россиян для размывания этнического населения полуострова и назвал это военным преступлением, за которое РФ «точно будет нести наказание».



«Что касается судьбы этих людей. Они не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно, но они, по сути, – пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба... Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено право страны на их выдворение», – сказал он.



Резников уточнил, что к гражданам России, прибывшим на оккупированную территорию через официальные пункты пропуска, «наверное, не будет вопросов».



«А все, кто попал непонятным нам путем – они все нарушители закона, регулирующего правила пересечения наших границ. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура», – добавил вице-премьер.



При этом, подчеркнул Резников, в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный подход.

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