Новый мутированный «британский» штамм коронавируса вызывает больше тяжелых случаев и более заразен. Он уже распространился по всей стране, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Радио Свобода».



Он констатировал, что сейчас увеличилось число госпитализаций ковидных больных и тяжелых случев протекания болезни.



«Если мы посмотрим на абсолютное количество заполненных коек, то в ноябре прошлого года у нас максимально было около 30 тысяч, то на этот понедельник мы имели 36600 заполненных коек», – сказал Степанов.



Он подчеркнул, что сейчас в Украине циркулирует совсем другой штамм коронавируса.



«Об этом мы предупреждали и начинали говорить сразу, как только он был у нас зарегистрирован. Это "британский" штамм вируса, который уже распространился по всей стране, и им заражается большее количество людей», – отметил глава Минздрава.



По его словам, новым штамм передается намного быстрее, имеет сокращенный инкубационный период и он достаточно агрессивный, то есть большое количество людей болеют именно тяжело.



«Очень быстро развивается болезнь. Более того, сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей старше 60 лет, то сейчас это и 40 лет, и промежутки между 30 и 40 годами», – добавил Степанов.



Отвечая на вопрос, будет ли правительство вводить общий локдаун по стране в связи с такой ситуацией, министр допустил такую возможность.



«Если регион попадает по показателям на "красный" уровень, мы его сразу переводим на "красный" уровень эпидопасности. И понятно, что если все регионы попадут под "красный" уровень, то все они перейдут на "красный" уровень, и это будет общеукраинский карантин», – пояснил Степанов.

По состоянию на 27 марта, в «красной» зоне карантина находятся город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.



В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В«желтой» зоне остается только Херсонская область.