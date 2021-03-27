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«Британский» штамм по всей стране: Степанов объяснил, когда введут локдаун

27 марта 2021, 21:56

«Британский» штамм по всей стране: Степанов объяснил, когда введут локдаун

Новый мутированный «британский» штамм коронавируса вызывает больше тяжелых случаев и более заразен. Он уже распространился по всей стране, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Радио Свобода».

Он констатировал, что сейчас увеличилось число госпитализаций ковидных больных и тяжелых случев протекания болезни.

«Если мы посмотрим на абсолютное количество заполненных коек, то в ноябре прошлого года у нас максимально было около 30 тысяч, то на этот понедельник мы имели 36600 заполненных коек», – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине циркулирует совсем другой штамм коронавируса.

«Об этом мы предупреждали и начинали говорить сразу, как только он был у нас зарегистрирован. Это "британский" штамм вируса, который уже распространился по всей стране, и им заражается большее количество людей», – отметил глава Минздрава.

По его словам, новым штамм передается намного быстрее, имеет сокращенный инкубационный период и он достаточно агрессивный, то есть большое количество людей болеют именно тяжело.

«Очень быстро развивается болезнь. Более того, сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей старше 60 лет, то сейчас это и 40 лет, и промежутки между 30 и 40 годами», – добавил Степанов.

Отвечая на вопрос, будет ли правительство вводить общий локдаун по стране в связи с такой ситуацией, министр допустил такую возможность.

«Если регион попадает по показателям на "красный" уровень, мы его сразу переводим на "красный" уровень эпидопасности. И понятно, что если все регионы попадут под "красный" уровень, то все они перейдут на "красный" уровень, и это будет общеукраинский карантин», – пояснил Степанов.

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По состоянию на 27 марта, в «красной» зоне карантина находятся город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В«желтой» зоне остается только Херсонская область.

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