Шмыгаль признал, что в Украине началась третья волна коронавируса. И назвал предпосылки для локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.



«Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции.



Премьер подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.



Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.



В то же время, он подчеркнул, что очень бы не хотелось вводить локдаун.



Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

За минувшие сутки в Украине выявили впервые за долгое время выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 374 762 заболевших ковидом. Из них 1 186 873 человека выздоровели, а 26 591 умер.



Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.