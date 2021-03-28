По данным экзитпола, на одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду побеждает представитель партии «Порядок» и мэр Доброполья Андрей Аксенов. Результаты эксзитпола по данным на 18:00 были показаны в эфире местного телеканала «Орбита».



Так, Аксенов набрал 65,5%. Далее идут представитель «Партии Шария» Валентин Рыбин с 14,8% и кандидатка от «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко, набравшая 6,8%. У остальных кандидатов менее 5%.

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы депутатов Верховной Рады.



По данным ЦИК, по состоянию на 16:00 на округе № 50 явка составила 16,18%, в округе № 87 на Ивано-Франковщине — 23,72%.