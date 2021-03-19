Довыборы в Верховную Раду состоятся 28 марта. Фото: УНИАН

Снятие с промежуточных выборов на одномандатном округе № 50 в Донецкой области кандидата от ОПЗЖ Артема Марчевского должно было убить интригу в этой мини-кампании. Из-за высокого рейтинга его партии в нем видели единственного конкурента кандидату от локального политпроекта «Порядок» мэру города Доброполья Андрею Аксенову, на которого поставили Ринат Ахметов и местные элиты. Против такого союза сложно играть другим 17 кандидатам. Аксенов может уже примерять значок народного депутата, который он не смог заполучить в 2019 году? Не все собеседники «Новостей Донбасса» с этим согласны.



Борьба закончилась



Как сообщила Центральная избирательная комиссия 17 марта, регистрация генпродюсера закрытого телеканала «112 Украина» Марчевского была отменена по его просьбе, поданной в ЦИК 15 марта — последний возможный для этого день. Таким образом в кандидатском списке остаются 18 человек, 10-ть из которых — партийные выдвиженцы.



Наиболее заметная кандидатура — Аксенов, который руководит Добропольем, входящим в одну агломерацию с центром округа — Покровском (бывший Красноармейск) и Мирноградом (бывший Димитров).



Как писали «Новости Донбасса», Аксенов — это ставка компаний Рината Ахметова (а «Порядок» входит в его политическую орбиту), мэров указанных городов и их групп влияния, ряда местных бизнесменов.

Ради выдвижения кандидата в Покровске провели пафосный съезд партии, где его поддержали внефракционные народные депутаты и бывшие топ-менеджеры Ахметова Муса Магомедов и Виктория Гриб, городские головы Покровска Руслан Требушкин и Мирнограда Александр Брыкалов.

Андрей Аксенов и его «группа поддержки». Фото: 06277

Но еще до официального старта избирательной кампании кандидат «воцарился» во многих СМИ трех городов, включая телеканалы, где о нем отзываются исключительно хвалебно.



А вот представитель ОПЗЖ, как и сама партия, там стали объектом постоянной критики. Сильно «били» по прописке Марчевского: кандидат из Киева не знает проблем округа и не может полноценно представлять интересы здешних избирателей. Еще одно популярное обвинение, что тот приходит на встречи с электоратом с многочисленной охраной.



Собеседник в ОПЗЖ объяснял наличие охранников заботой о безопасности Марчевского, которому якобы «очень серьезно» угрожали. «Кампания обещает быть очень "грязной". Сейчас это только "цветочки". Хотя уже пущены в ход фейки, дискредитация, админресурс», — объяснял «Новостям Донбасса» штабист ОПЗЖ, попросивший об анонимности.

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и Артем Марчевский. Фото из Facebook

Не только болезнь



Как бы то ни было, заявление Марчевского об отказе от участия в избирательной гонке было сродни грому среди ясного неба. Он сообщил на своей странице в фейсбуке, что это вынужденное решение из-за болезни родителей.



«Мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился Covid-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме», — отметил Марчевский.



«Их здоровье сейчас важнее политической борьбы», — подчеркнул кандидат.



Совпадение или нет, Марчевский сообщил о своем решении 15 марта — аккурат в последний по календарю выборов день приема заявлений о снятии кандидатов. 17 марта Центризбирком объявил, что удовлетворил просьбу Марчевского, как и кандидата по округу № 87 в Ивано-Франковской области Маруси Зверобой-Беленькой.





В болезнь, как основную причину, поверили не все.



В структурах Ахметова, отвечающих за результат выборов в округе, утверждают, что Марчевский снялся главным образом из-за низкого рейтинга, который не дал бы ему победить. «Они (в ОПЗЖ — "Новости Донбасса") понимали, что их кандидат проигрывает и сняли его, потому что непобеда ударила бы по имиджу партии. Во всяком случае это самое популярное у нас объяснение произошедшего», — уверяет собеседник не под запись.



Добавим: в СМИ и соцсетях сейчас «разгоняются» результаты социологического опроса, проведенного в начале марта по заказу фонда «Украинская политика». Эти замеры говорят об огромном преимуществе Аксенова над кандидатами, в том числе Марчевским, которого не включили даже в первую тройку. Правда, упомянутый фонд связан, по информации НД, с компанией Ахметова «Метинвест», поэтому на результаты его соцопроса нужно смотреть с пониманием.



«Новости Донбасса» встречали и другую социологию, гораздо доброжелательнее к Марчевскому, но и там он был не на первом месте. Авторитетные социологические фирмы до сих пор не публиковали свои исследования, даже если они и проводились.



Вместе с тем, источник среди народных депутатов, избранных от Донбасса, также склоняется к версии партийного решения. «Вряд ли Марчевский придумал о родителях. Такими вещами не шутят. Но дело не только в этом, думаю. Просто у него не получилось "взлететь" сильно в этот раз (в 2019 году Марчевский участвовал в выборах на округе № 60 с центром в Волновахе Донецкой области, где занял второе место — "Новости Донбасса"). В прошлую кампанию участвовали и партии. Популярность ОПЗЖ на Донбассе и ее присутствие в бюллетенях стали для него катализатором. Он проиграл кандидату Лубинцу, но показал достойный результат. А теперь это только его кампания. И, наверное, когда в ОПЗЖ увидели рейтинги, то выбрали самоотвод. А то конкуренты не прошли бы мимо, началось бы брожение внутри — кому это нужно?!» — рассуждает собеседник, попросивший об анонимности.



Округ уходит под Ахметова



Оставшись без единственного ресурсного конкурента, Аксенов от «Порядка» по идее должен чувствовать себя спокойно. Выдвинутые другими партиями кандидатуры представляют непопулярные на Донбассе политические силы и не имеют поддержки, как у мэра Доброполья. От президентской партии «Слуга народа» баллотируется председатель Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко. Но он не усердствует в кампании.

Кандидат «Слуги народа» Андрей Бондаренко. Фото из Facebook

А мэр Доброполья, несмотря ни на что, хочет укрепить позиции. После снятия Марчевского он опубликовал обращение к избирателям ОПЗЖ, которым «не повезло с кандидатом», призвав их присоединиться к тем, «кто защищает шахтерский Донбасс от вымирания и нищеты» и поддержать на выборах его кандидатуру. Хотя понятно, что при таком раскладе это не сделает погоды. Да и сама партия переходит в эндшпиль.



За считанные дни до выборов изменить в корне ситуацию может только неординарное событие. Собеседник среди нардепов из Донбасса допускает новые сюрпризы с эффектом, равным снятию Марчевского.

«Мэр Доброполья проходит по двум уголовных делам, и для предъявления подозрения есть возможность. В теории кому-то во власти вполне может прийти в голову использовать их в качестве аргумента, чтобы оставшийся сильный кандидат снизил до нуля свою активность. А кандидатура от власти, наоборот, нарастит», — рассуждает собеседник.



Источник в руководстве «Слуги народа» контраргументирует, что это имело бы смысл, если бы оставалось время для отзыва заявки на участие в выборах. «Нет кандидата — нет проблемы. Но все сроки вышли, а штампа "Выбыл" в избирательных бюллетенях уже не ставят, не говоря уже о том, что такой сценарий вообще не обсуждается», — настаивает источник.



Как будет на самом деле, узнаем очень скоро. День выборов — 28 марта.