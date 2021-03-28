На Прикарпатье минимально лидирует представитель партии «За будущее», показывает экзитпол

Согласно данным экзитпола, на одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду с незначительным отрывом побеждает представитель партии «За будущее» Александр Шевченко.



Такие данные приводит экзитпол социологической группы «Рейтинг» по состоянию на 18:00.



Так, Шевченко набирает 32,4% голосов, представитель «Свободы» Руслан Кошулинский — 31,6%, а кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — 29,4%.



Опрос проходил методом face-to-face на выходе из участков. Экзитпол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Всего опросили 3892 человека. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы депутатов Верховной Рады.



По данным ЦИК, по состоянию на 16:00 на округе № 50 явка составила 16,18%, в округе № 87 на Ивано-Франковщине — 23,72%.