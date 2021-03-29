Законопроекты о политическом урегулировании конфликта на Донбассе будут выноситься на публичное обсуждение. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), народный депутат Андрей Костин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Условия политического урегулирования, которые будут закреплены в законах Верховной Рады, сперва пройдут общественный контроль и публичное обсуждение. Я считаю, что такие вопросы должны обсуждаться максимально публично. Вся наша работа является абсолютно открытой», — сказал Костин.



По его словам, в ТКГ и, соответственно, в Верховной Раде ещё не подошли к тому моменту, когда соответствующие законы могут быть приняты.



«Принять закон мало. Его надо реализовать. И, если народ будет против реализации того или иного закона, мы можем получить куда большую внутреннюю проблему», — резюмировал Костин.

Минреинтеграции намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о государственной политике переходного периода для отдельных районов Донбасса и АР Крым.