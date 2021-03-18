Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о государственной политике переходного периода. Об этом сообщил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает «Интерфакс-Украина».



«Он будет дорабатываться. Тот драфт, который есть на сегодняшний день не является окончательным. Мы планируем выйти на более менее окончательный драфт ближе к началу лета, где-то на июнь месяц», — сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.



По его словам, после того, как будет представлен окончательный вариант законопроекта, министерство планирует выйти с информационными посылами, которые будут важны для продвижения инициативы как на оккупированной, так и на подконтрольной территории Украины.



Кроме того, законопроект будет направлен в «Венецианскую комиссии» для получения ее выводов.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 11 января обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».



В Минреинтеграции позже уточнили, что законопроекте не будет слова «коллаборант», какая будет амнистия и что Украина будет делать с документами, выданными украинцам группировками «ЛДНР».



Законопроект о государственной политике переходного периода в оккупированном Крыму и ОРДЛО изучается Францией и Германией. Изучившие законопроект украинские правозащитники заявили, что документ оставляет серьезные «пробелы» в регулировании конкретных направлений по Крыму и ОРДЛО, и требует доработки с привлечением экспертов.