Девять вузов принимают абитуриентов из Крыма и Донбасса на подготовительные курсы

Девять украинских вузов принимают абитуриентов из временно оккупированных территорий на подготовительные курсы в рамках пилотного проекта МОН по бесплатному обучению с возможностью дальнейшего поступления на учебу как переселенцев. Об этом сообщает министерство образования и науки.



«Слушателями подготовительных курсов могут стать лица, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые завершили учебу в учреждениях общего среднего образования на неподконтрольной территории после апреля 2014 года», - говорится в сообщении.



Обучение проводится с марта по май 2021 года. После проведения анализа относительно проведения первого этапа пилотного проекта планируется второй этап - с октября 2021 по май 2022 года.



Пилотный проект проходит в девяти учреждениях высшего образования, в которых действуют образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского;

Херсонский государственный университет.

На подготовительные курсы слушатели зачисляются без сдачи экзаменов. Обучение проходит по дневной форме. В случае введения ограничительных противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса и в соответствии с возможностями слушателей, в каждом конкретном регионе и учреждении высшего образования обучение может проводиться по дистанционной или смешанной форме.



Учреждения высшего образования должны способствовать на период обучения обеспечению слушателей подготовительных курсов проживанием в общежитии.



Правительственная горячая линия по вопросам образования: (0-800-504-425), в рабочие дни - с 9:00 до 18:00 и в пятницу - с 9:00 до 17:00.