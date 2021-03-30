Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что армия готова к наступлению на Донбассе, но указал, что нужно оценить все риски такого решения. Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман.



Как пояснил Хомчак, для того, чтобы защищать Украину, украинская армия должны уметь и наступать, и обороняться, поэтому ВСУ постоянно проводят обучения.



«ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы [к наступлению]? Готовы», — подчеркунл он.



Хомчак добавил, что наступление на Донбассе зависит не от приказа президента, потому что перед наступлением нужно оценить все риски и последствия. Он напомнил, что в 2014 году наступлению украинских сил помешала Россия, которая завела на Донбасс свою армию.



«Сегодня не в приказе проблема. У него [президента] проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк — это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет», — добавил главнокомандующий Вооруженных сил.



Также Хомчак не исключает возможность открытого нападения России на Украину, но указал, что это точно не произойдет завтра.



«На востоке восьмой год продолжается агрессия России, и угроза открытого нападения никуда не делась, начиная с 2014 года. Есть ли угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — пояснил он.



Хомчак добавил, что для нападения из России должны быть определенные факторы, Москва должна предпринять определенные действия для этого, но украинская сторона пока что таких факторов и действий не заметила.

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