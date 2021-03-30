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Кремль недоволен тем, что Киев не хочет договариваться с «Л-ДНР». У Пескова спросили об участии РФ в войне

30 марта 2021, 08:55

Кремль недоволен тем, что Киев не хочет договариваться с «Л-ДНР». У Пескова спросили об участии РФ в войне

Кремль недоволен тем, что украинская власть продолжает отказываться вести переговоры с пророссийскими группировками «ДНР» и «ЛНР». Это следует из высказываний пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в интервью «Аргументам и фактам».

«Во-первых, кроме Минских договоренностей у нас нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе. Во-вторых, под этими договоренностями также стоят подписи лидеров самопровозглашенных республик. Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно», — сказал Песков.

Как известно, Украина и многие страны Запада открыто называют Россию стороной конфликта на Донбассе. Кремль это отрицает.

Также Песков заявил, что с Нормандским форматом (Украина, Россия, Германия, Франция) «дела обстоят плохо». «Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — считает представитель Кремля.

«Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечеркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне», — продолжает он.

На вопрос, если напряженность перерастет в боевые действия, то сможет ли Москва отказать «ДНР» и «ЛНР» в поддержке, «учитывая то, сколько граждан с российскими паспортами там живут», Песков ответил: «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать».

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Кремль не считает вектор Киева на обострение совершенно отчетливым. Вместе с тем он назвал «самым опасным» заявления украинской власти о необходимости пересмотра Минских соглашений. 

«Но, главное, за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное», — заключил представитель Кремля.

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