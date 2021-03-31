Киев с понедельника, 5 апреля, ужесточает карантин в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля.



Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



Так, со следующей недели в столице будут закрыты школы и детские сады.



Весь общественный транспорт, включая метро, будет работать по специальным пропускам пассажиров. «То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры», — пояснил мэр.



Руководители учреждений, предприятий, заведений столицы должны отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуска.



Кличко указал, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку, «как, собственно, должны работать с 20 марта».



Кроме того, продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Строгий карантин в Киеве ввели 20 марта из-за того, что столица попала в «красную» зону эпидемиологической опасности из-за коронавируса.