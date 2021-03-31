Глобальная инициатива COVAX сообщила министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer / BioNTech. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«Ориентировочные сроки поставки имунобиологического препарата — до конца июня. В ближайшее время Украина также получит 117 000 доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений», — сообщил Ляшко.



Он заверил, что логистика отработана, а медицинские работники прошли обучение.



Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что у Украины есть договоренности и контракты на поставку более 22 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных мировых производителей.



Украина начала вакцинацию от COVID-19 препаратом Covishield 24 февраля.



По состоянию на 31 марта в Украине вакцинировались 231 566 человек.