Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей до конца первого полугодия будет направлена в Кабинет министров Украины на утверждение. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.



Во время заседания Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Резников рассказал о пакете документов, над которыми работает Минреинтеграции.



«В декабре 2020 года правительство утвердило концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, то есть – было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Перед нами поставлена задача с того момента и в течение 6 месяцев подготовить уже Стратегию, утвердить ее в правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов», – отметил Алексей Резников.



Вице-премьер также напомнил о проекте закона Украины «О государственной политике переходного периода», над которым работает команда Минреинтеграции.



«Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации и уже вскоре доработанный итоговый драфт, с учетом всех предложений, будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», – добавил Резников.



Кроме того, на заседании парламентского комитета обсуждались вопросы поддержки телерадиокомпаний, которые вещают на временно оккупированных территориях, о помощи внутренне перемещенным лицам, вопросы жилищного обеспечения, выплат и компенсаций, поддержки молодежи с временно оккупированных территорий и другие.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на востоке Украине необходимо 21 млрд долларов. Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируется привлечь четыре источника финансирования, а конечной целью является создание «пояса успешности» в регионе.