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Резников заявил о создании «пояса успешности» на востоке Украины

28 марта 2021, 17:00

Резников заявил о создании «пояса успешности» на востоке Украины

Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируется привлечь четыре источника финансирования, а конечной целью является создание «пояса успешности» в регионе. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников.'

Вице-премьер сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на востоке Украине необходимо 21 млрд долларов.

«Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма», — пояснил он.

По словам Резникова, правительство рассматривает четыре источника финансирования восстановления территорий: собственный бюджет, донорская помощь, внешние кредиты и инвестиции.

Он отметил, что привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи — создать «пояс успешности» на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

«Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить... Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности», — считает чиновник.

Поэтому, по его словам, задача правительства — создать условия, которые привлекут инвесторов. В частности, учитываются четыре основных момента. Во-первых, инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков.

«Есть идея создания страхового фонда, в который часть денег положит государство, а часть денег дадут именно доноры, западные партнеры. И это будет обеспечивать покрытие страховых рисков. Прилетел, не дай бог, снаряд, — предприниматель получит компенсацию», — отметил Резников.

Кроме того, по его словам, необходима имплементация возможности работы филиалов Международной торговой палаты (ICC), международных коммерческих арбитражей, которые будут рассматривать все споры, возникающие с инвесторами.

В то же время говорится о сокращении административных процедур, бюрократизма для облегчения работы бизнеса, ускорения процедуры открытия предприятий и пр.

Четвертый аспект — это ориентированность на малый и средний бизнес.

Он уточнил, что сначала идею о создании «пояса успешности» будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. А по возвращении в состав Украины временно оккупированных территорий проект реализуется и на остальной части региона.

Резников добавил, что правительство уже утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на ее основании сейчас формируется стратегия, «и финалом будет пакет законопроектов в парламенте».

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