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«Ощадбанк. Ваша карта заблокирована»: Мошенники снова атакуют переселенцев

01 апреля 2021, 20:42

«Ощадбанк. Ваша карта заблокирована»: Мошенники снова атакуют переселенцев

На протяжении ряда лет мошенники время от времени активизируются и рассылают сообщения о «заблокированных» картах Ощадбанка, причем все более изощренно маскируются под сервисы банков или социальные службы. Недавно пенсионеры-переселенцы стали снова получать подобные звонки и сообщения. Советы, как уберечься от мошенников, собрали «Новости Донбасса».  

Как правило, мошенники рассылают SMS типичного содержания: «Ощадбанк». Ваша карта заблокирована. Звонки на инфоцентр по такому-то номеру / информация на таком-то сайте».

Есть свежие примеры, которые рассказали люди, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Так, пенсионеру-переселенцу пришло сообщение: «Ощадбанк. Ваша картка заблокована та обнульована. Передзвоніть за номером ....». Еще был звонок с незнакомого номера якобы с киевского телефона с кодом 044 в начале, представлялись службой безопасности банка, говорили, что есть проблемы с картой и пытались узнать реквизиты.

Вроде бы эти схемы мошенников давно известны, но пожилые люди являются их уязвимой мишенью.

«Сотрудники банка не спрашивают у клиента данные карточки. Если кто-то звонит, присылает SMS с неизвестного номера или электронное письмо с неизвестного адреса и представляется сотрудником банка, просит назвать номер платежной карты, срок ее действия, трехзначный код на обратной стороне карты, то это мошенник! Положите трубку. Позвоните в контактный центр банка», – подчеркивают в департаменте электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

В банке рассказали, что мошенники прибегают к хитростям. Например, могут сказать: «Продиктуйте номер отделения банка, в котором вам выдали карточку, – это трехзначное число на обратной стороне карточки». На самом деле это CVC2 / CVV2-код, который нельзя называть третьим лицам. Узнав этот код, мошенники как раз и воруют деньги со счетов.

В Ощадбанке обращают внимание, что мошенники могут представляться работниками банка, Пенсионного фонда, благотворительного фонда, полиции или СБУ, магазина или национальной лотереи. Часто мошенники выдают себя покупателей товара, который жертва продает в Интернете, и запрашивают данные карты якобы для предоплаты.

Что нужно сделать, если вам пришло сообщение о «блокировке» карты Ощадбанка или вам звонят из-за «проблем» с картой:

  1. Ни в коем случае не звонить по указанным в сообщении телефонам и не открывать из него ссылки на сайты.
  2. Никому не сообщать данные своей карты: PIN-код, срок ее действия, CVC2 / CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежа в SMS или в сообщениях в мессенджере. 
  3. Набрать контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800, уточнить информацию о состоянии своего счета, убедиться, что ваша карта в порядке и деньги целы. Либо проверить информацию по своей карте в Ощад 24/7.

Если вам поступило сообщение якобы от банка о подтверждении списания средств за покупку, которую вы не совершали, и предоставляется номер телефона, – не набирайте этот номер.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам, немедленно звоните по телефону на обороте карточки в контакт-центр банка для блокировки карты и учетной записи.

В Ощадбанке напоминают, что общаться с банком следует только через официальные каналы коммуникаций:

  • номер экстренной связи с банком – на обороте карточки. В Ощадбанке это контакт-центр: 0 800 210 800;
  • чат-боты – на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/chat; в Messenger m.me/Oschadbot, на Фейсбуке https://www.facebook.com/oschadbot/, в Telegram @Oschadbot и е-mail: [email protected]

Официальную информацию можно получить только на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua, а также в отделениях Ощадбанка.

Если вам пришлось столкнуться с мошенниками, вы можете сообщить об этом в киберполицию по телефону 0 800 505 170 или подать заявление по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/    

«Главной ошибкой, из-за которой можно стать жертвой мошенников и потерять деньги, является отсутствие знания азов финансовой и информационной безопасности или пренебрежение ими. Необходимо знать правила безопасности и соблюдать их. Только так можно обезопасить себя от потерь», – отмечают в Ощадбанке.

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