В связи с карантином прохождение физической идентификации в Ощадбанке для переселенцев приостановлено, и карты на это время не блокируются. Однако есть ряд случаев, когда блокировка происходит. Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка на запрос «Новостей Донбасса».



Как известно, Кабмин продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года. Из ответа банка следует, что прохождение обязательной идентификации внутренне перемещенных лиц приостановлено на время карантина и в течение 30 дней со дня его отмены (согласно закону Украины от 17.03.2020 №530-IX).



При этом карты переселенцев, не прошедших идентификацию, не будут блокироваться в течение двух месяцев с даты окончания карантина. Это особенно важно для пенсионеров из числа ВПЛ, которые из-за закрытых боевиками пунктов пропуска не могут попасть на подконтрольную Украине территорию.



«Учитывая технические возможности Ощадбанка, процедура блокировки расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации будет возобновлена по истечении 60 календарных дней со дня отмены карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), если иное не будет установлено законодательными актами, которые будут действовать на дату отмены карантина», – сообщили в Ощадбанке.



В пресс-службе банка напомнили, что учли сложности, возникшие в период карантина для внутренне перемещенных лиц, у которых карты уже просрочены и они не могут забрать перевыпущенные из отделений банка. Ощадбанк продлил до 1 мая действие платежных карт ВПЛ, срок действия которых закончился в период карантина.



Уточняется, что данные технические настройки были реализованы для счетов, открытых с учетом требований постановления Кабинета министров Украины от 05.11.2014 года № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», со специальными настройками (маркировкой) в автоматизированных системах банка о необходимости прохождения периодической физической идентификации.



В то же время в банке указали на то, что продление срока действия было выполнено для действующих платежных карт ВПЛ, статус которых в банковских системах позволял успешное проведение операций.



«Если платежная карта была заблокирована, в том числе в случаях, предусмотренных условиями Договора комплексного банковского обслуживания физлиц (ДКБО) / правилами платежных систем (при наличии просроченной задолженности, при потере или компрометации платежной карты, многократном неверном введении ПИН-кода и т.д.), успешное проведение операций по такой платежной карте не является возможным», – подчеркнули в Ощадбанке.

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.