Мэры городов и главы территориальных громад готовы участвовать в государственной программе строительства жилья для внутренне перемещенных лиц, но заинтересованы в переселенцах конкретных профессий. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он рассказал о сложностях с реализацией жилищной программы для ВПЛ на заседании Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.



По словам Резникова, персонально общаясь с городскими головами, главами территориальных громад относительно строительства жилья для переселенцев при финансовом участии Минреинтеграции, выяснилась ситуация, что по правилам они обязаны давать жилье социально незащищенным, многодетным и т.д. Есть определенные преимущественные льготные ктегориии. И если применяется такая балльная система, то большее количество баллов получит, например, мама, которая имеет много детей, у них нет отца и т.п.



«Городские головы и главы громад готовы это делать, но они говорят: "Я заинтересован построить и дать жилье для ВПЛ, если он – врач, учитель, который пойдет работать в школу, который обеспечит медицинское наблюдение за детьми, который явлется, возможно, военным и проч". Им нужно конкретные профессии оставить у себя, стимулировать, чтобы они к нему приехали и обеспечили ему предоставление соответствующего сервиса для громады», – пояснил Резников.



Вице-премьер отметил, что таким образом остальные переселенцы оказываются менее социально защищены, с такой точки зрения они проигрывают перед профессионалами.



«Мэрам проще не брать деньги Минреинтеграции, а строить за деньги громады, спокойно распоряжаться жильем и выдавать его тем людям, кто очень нужны в данной громаде. Поэтому здесь нам нужно искать баланс, может, в каком-то процентном режиме добавить эти баллы, и тогда это точно откроет шлюз заинтересованности глав городов и громад», – резюмировал Резников.



Председатель парламентского комитета Дмитрий Лубинец подтвердил, что мэры, особенно в прифронтовой зоне, настаивают на необходимости строить жилье для ВПЛ из числа медиков, работников правоохранительных органов, Службы безопасности Украины и учителей, которые хотят перехать с временно оккупированной территории.



Также он отметил, что есть проблема с финансовым участием местных бюджетов в программе строительства жилья для переселенцев.



Лубинец пообещал поднять эти вопросы в контексте стратегии интеграции переселенцев в свободных регионах Украины.

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