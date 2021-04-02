В отдельных районах Донецкой области выявлено 145 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Восемь человек умерли.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 29 373 случая инфицирования, из которых 21 176 человек выздоровели, летальных случаев — 2257.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.