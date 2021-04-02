Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что учитывая нарастание эпидемии коронавируса, пока активизировать движение через КПВВ нецелесообразно. Об этом он сказал на брифинге по итогам работы в марте.



Он отметил, что в области готовы к возобновлению работы КПВВ в обычном режиме и к перевозке пассажиров на так называемом «нуле». Однако все зависит от положения на оккупированной территории – как там будет осуществляться пропуск.



При этом глава ОГА высказал сомнение в целесообразности именно в данное время открывать КПВВ.



«Конечно, с режимом заболеваемости не является целесообразным сейчас оживлять движение, тем более что объективной достоверной информации о заболеваемости [на временно оккупированной территории] нет. Но я уверен, что не меньше идет уровень заболеваемости, и помощь по лечению людей точно не обеспечивается оккупационной властью на надлежащем уровне, на таком, как она осуществляется в Украине и на подконтрольной территории Донецкой области», – считает Кириленко.



«Поэтому сейчас это не является целесообразным. Как только пройдет пандемия, мы готовы оказывать качественные услуги», – добавил глава области и привел в пример сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое».



Он добавил, что у министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже есть планы по строительству новых сервисных центров на других КПВВ с современными услугами.



Кроме того, Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Новотроицкое» организовано тестирование людей, прибывающих из ОРДЛО, экспресс-тестами на антиген коронавируса. С 15 января 2021 года протестировано уже 1425 человек, позитивных результатов на наличие коронавируса не было выявлено. Тесты проводятся за счет бюджетных средств.