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«Пока нецелесообразно оживлять движение». Кириленко – о перспективе открытия КПВВ на Донетчине

02 апреля 2021, 17:56

«Пока нецелесообразно оживлять движение». Кириленко – о перспективе открытия КПВВ на Донетчине

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что учитывая нарастание эпидемии коронавируса, пока активизировать движение через КПВВ нецелесообразно. Об этом он сказал на брифинге по итогам работы в марте.

Он отметил, что в области готовы к возобновлению работы КПВВ в обычном режиме и к перевозке пассажиров на так называемом «нуле». Однако все зависит от положения на оккупированной территории – как там будет осуществляться пропуск.

При этом глава ОГА высказал сомнение в целесообразности именно в данное время открывать КПВВ.

«Конечно, с режимом заболеваемости не является целесообразным сейчас оживлять движение, тем более что объективной достоверной информации о заболеваемости [на временно оккупированной территории] нет. Но я уверен, что не меньше идет уровень заболеваемости, и помощь по лечению людей точно не обеспечивается оккупационной властью на надлежащем уровне, на таком, как она осуществляется в Украине и на подконтрольной территории Донецкой области», – считает Кириленко.

«Поэтому сейчас это не является целесообразным. Как только пройдет пандемия, мы готовы оказывать качественные услуги», – добавил глава области и привел в пример сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое».

Он добавил, что у министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже есть планы по строительству новых сервисных центров на других КПВВ с современными услугами.

Кроме того, Павел Кириленко сообщил, что на КПВВ «Новотроицкое» организовано тестирование людей, прибывающих из ОРДЛО, экспресс-тестами на антиген коронавируса. С 15 января 2021 года протестировано уже 1425 человек, позитивных результатов на наличие коронавируса не было выявлено. Тесты проводятся за счет бюджетных средств.

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Места
Донецкая область КПВВ
Люди
Павел Кириленко

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